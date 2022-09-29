İSKİ KAZISINDA BULUNAN BİZANS KALINTILARI; EN AZ MÜDAHALEYLE PROJE DEVAM EDECEK - Son Dakika
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İSKİ KAZISINDA BULUNAN BİZANS KALINTILARI; EN AZ MÜDAHALEYLE PROJE DEVAM EDECEK

29.09.2022 11:20

İSTANBUL 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Fatih Unkapanı'nda İSKİ'nin kazı çalışmaları sırasında bulunan 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntılarıyla ilgili, 'En az müdahaleyle projenin devam etmesi' yönünde karar verdi.

İSTANBUL 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Fatih Unkapanı'nda İSKİ'nin kazı çalışmaları sırasında bulunan 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntılarıyla ilgili, 'En az müdahaleyle projenin devam etmesi' yönünde karar verdi. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, "En az müdahale demek ucu açık bir açıklama. Bu, 'Belli kısımları yıkacağız, revize edeceğiz, müdahale edeceğiz' demek oluyor" dedi.

Fatih Unkapanı'nda, yaşanan atıksu ve yağmursuyu problemleri nedeniyle İSKİ tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulunmuştu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri arkeologları tarafından yapılan incelemelerde kalıntıların 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında Haliç Surları uzantıları olduğu belirlenmişti. Kalıntıların yıkılıp yıkılmayacağı tartışma konusu olmuştu.

İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 7 Eylül'de verdiği kararda, çalışmaların devam edeceğini açıkladı. Kararda şöyle denildi, "07.09.2022 tarihinde 10087 sayılı karar gereği, üniversite raporu incelendiğinde, alternatif başka bir güzergah olmadığı anlaşıldığından, kamu yararı göz önünde bulundurularak, en az müdahaleyle projenin düzeltmelerle uygun olduğuna, uygulamanın mühendis sorumluluğunda ve ilgili müze denetiminde yapılmasına uygun olduğu karar verildi. Bu karar doğrultusunda gerekli işlemleri İSKİ yürütecek."

"EN AZ MÜDAHALE DEMEK UCU AÇIK BİR AÇIKLAMA"

Kararı değerlendiren Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, "Ortaya Roma dönemine ait bir beden duvarı çıktı. Kara surları İstanbul'un hafızası için çok önemli. Dünya kültürü için de çok önemli. Tarihçesine baktığımız zaman çok önemli bir belge. Haliç en fazla zarar gören kısımlardan biri. Burada çok az belge kaldı. Ayvansaray'dan Fener, Balat, Eminönü'ne kadar devam eden bir kalıntı. İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün aldığı kararlar önemli. Burada mutlaka kendilerinden koruma ile ilgili bir açıklama istiyoruz. Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün burada bir çalışma yapması lazım. Tespitlerin yapılması ve dosyasının hazırlanıp korunması lazım. Eğer burası yıkılırsa takipçisi olacağız. Müdahale kararlarının azı veya çoğu hiç önemli değil. Hiçbir şekilde dokunulmaması gerekiyor. Gerekirse projelerini revize etmeleri gerekiyor. Haliç surlarından elimizde çok az belge kaldı. Bunun devamı gözüküyor. Mutlaka ortaya çıkarılması lazım" diye konuştu.

Kalıntılara müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Mimar Serhat Şahin, "En az müdahale demek ucu açık bir açıklama. Bu şu demek oluyor, belli kısımları yıkacağız, revize edeceğiz, müdahale edeceğiz.' Bilimsel açıklamasının kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanması lazım. Bu açıklamanın tamamlanması lazım. İSKİ'nin de açıklama yapması gerekiyor" dedi.

İSKİ'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: DHA

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, İstanbul, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ KAZISINDA BULUNAN BİZANS KALINTILARI; EN AZ MÜDAHALEYLE PROJE DEVAM EDECEK - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSKİ KAZISINDA BULUNAN BİZANS KALINTILARI; EN AZ MÜDAHALEYLE PROJE DEVAM EDECEK - Son Dakika
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