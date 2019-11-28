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İSKİ kazısında tarihi eser çıktı

7 saat önce

Üsküdar'da İSKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattındaki çalışmalar sırasında tarihi eser kalıntıları çıktı.

İSKİ kazısında tarihi eser çıktı, System.String[]

Üsküdar'da İSKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattındaki çalışmalar sırasında tarihi eser kalıntıları çıktı. Tarihi eser çıkan yerde çalışmalar İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde devam ediyor.


Üsküdar Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerinde İSKİ tarafından yapılan yağmur suyu hattı çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu. Osmanlı dönemi mimarisine ait dükkan, konut gibi yapılar bulunan kazılar sonrası İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. İSKİ'nin çalışmalarının yine aynı müdürlük denetiminde devam ettiği öğrenilirken, kazı yeri kameralarca kaydedildi. - İSTANBUL

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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İSKİ yağmur suyu hattındaki çalışmaların kazısında tarihi eser kalıntıları çıktı
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