Üye Girişi
İSKİ kazısında tarihi keşif! İstanbul'un göbeğinde 6 metre yüksekliğinde duvar sur kalıntıları bulundu - Son Dakika

İSKİ kazısında tarihi keşif! İstanbul'un göbeğinde 6 metre yüksekliğinde duvar sur kalıntıları bulundu

11.09.2021 14:11

Unkapanı'nda her gün binlerce aracın geçtiği yolda İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri arkeologları tarafından yapılan incelemelerde kalıntıların 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında Haliç Surları uzantıları olduğu belirlendi. Müze Müdürü Rahmi Asal, "Duvarın çok iyi korunduğunu fark ettik. Son kurul toplantısında gereken bütün rölöve ve restorasyon çalışmalarının yapılması için karar aldık" dedi.

Fatih Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde her gün binlerce aracın geçtiği yolda İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu. Zeminin 1 metre 20 santim altında bulunan kalıntılarla ilgili çalışmaları yürüten İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, "Tarihi Yarımada Avrupa 2'nci bölge 4'üncü kısım müteferrik atık su ve yağmursuyu kanalı ve dere ıslahı çalışmaları kapsamında Unkapanı bölgesinde kalıntılara rastlandı. Bu durum bize de bir yandan sürpriz oldu. Bir yandan da olmadı. Öncelikle bu kalıntılar nedir diye biz de bir inceledik. Yapının görüntüsü itibariyle muhtemelen Bizans dönemine ait Haliç Surları olduğuna kanaat getirdik. Yüzde 90 kanaatimiz bu yönde" dedi.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE İSKİ KAZISI SIRASINDA TARİHİ KEŞİF

"DUVAR 6 METRE YÜKSEKLİĞİNDE, 2 KALINLIĞINDA"

Kalıntının temelinin Horosan harçlı moloz taşlarla yapıldığını belirten Asal, "Yaklaşık 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında bir duvar ile karşı karşıyayız. Kalıntı, aslında sandık duvar tipinde. Alt tarafta Horosan harçlı yığma taş dolgu ile bir temel oluşturulmuş. Onun üzerinde ise bir kesme taşla apartman dediğimiz bir hat oluşturulmuş. En son kısımda ise almaşık duvar tekniği kullanılmış" diye konuştu.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE İSKİ KAZISI SIRASINDA TARİHİ KEŞİF

"DUVARI 1500 YILLIK OLARAK DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Duvarın çok karakteristik bir Bizans mimari tarzıyla oluşturulduğunu vurgulayan Asal, "Kalıntı muhtemelen milattan sonra 5'inci yüzyılda inşa edildi. Duvarı yaklaşık 1500 yıllık olarak düşünebiliriz. İncelemeler yaparken duvarın çok iyi korunduğunu fark ettik. Aslında İSKİ'nin Zeytinburnu'ndan Unkapanı'na doğru gelen bir atık su projesi söz konusu. Biz de İstanbul Arkeoloji Müzeleri olarak bu projeyi takip ederek geldik. Bu noktaya kadar çok önemli bulgulara rastlamadık. Ama buraya geldiğimizde, Aksaray'ın ve bu bölgenin bütün yağmur suyunu toplayarak Haliç'e deşarj edilecek noktada tam da bu kalıntı ile karşılaştık. Bu durum İSKİ için biraz kötü oldu. Çünkü İSKİ'nin çalışmalar durdu. Ancak bizim için bu duvar çok güzel bir kalıntı oldu" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE İSKİ KAZISI SIRASINDA TARİHİ KEŞİF

"GİDİŞATA DEĞERLENDİRMEDEN SONRA KARAR VERİLECEK"

İSKİ ile birlikte duvar için kazıya devam edeceklerini söyleyen Asal, "Kalıntı için en son yaptığımız kurul toplantısında gereken bütün rölöve ve restorasyon çalışmalarının yapılması için karar aldık. Aynı zamanda kurulda bu bölge dışındaki yerlerde İSKİ'nin çalışmalarına devam etmesine karar verdik. Bu kalıntı için rölöve ve belgelendirme çalışmalarının tamamlanması lazım. Biz de bu çalışmayı İSKİ ile birlikte tamamlayacağız ve bölge koruma kuruluna götüreceğiz. Bölge koruma kurulu burada bulunan hattın gidişatı, duvarla ilişkisi değerlendirilip esas karar o zaman verilecek" ifadelerini kullandı.

İSKİ kazısında tarihi keşif! İstanbul'un göbeğinde 6 metre yüksekliğinde duvar sur kalıntıları bulundu

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Unkapanı, Bizans, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKİ kazısında tarihi keşif! İstanbul'un göbeğinde 6 metre yüksekliğinde duvar sur kalıntıları bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde 15:14 Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde Otelde konaklayan kadın, uyuduğu sırada görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti 14:39 Otelde konaklayan kadın, uyuduğu sırada görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada 14:32 Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu 14:26 Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek 14:08 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek Dürümcü Emmi'nin sahibi 13:59 Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun 13:22 Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu 13:19 Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu

Son Dakika Haberleri
14:54 Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi
14:50 TRT Spor'da sürpriz ayrıldı! Tümer Metin, bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak
14:27 Hadise, uzaklaştırma kararı aldırdığı saplantılı hayranını kendisini gözetlerken yakalayınca soluğu mahkemede aldı
14:26 Tartıştığı adamın sevgilisinin evine molotofkokteyli atıp yakmaya çalıştı
14:25 Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu
14:14 Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Almanya'dan 3 takımın radarında
14:08 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek
13:45 Arda Turan, 2018'de Berkay'la aralarında yaşanan şiddet hakkında ilk kez konuştu: Kimse benim eşime mesaj atamaz
13:21 Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı
13:14 Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı
Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada         
15:15
Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi         
14:54
Bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozan İmamoğlu, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı Bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozan İmamoğlu, topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı         
14:37
Hadise, uzaklaştırma kararı aldırdığı saplantılı hayranını kendisini gözetlerken yakalayınca soluğu mahkemede aldı Hadise, uzaklaştırma kararı aldırdığı saplantılı hayranını kendisini gözetlerken yakalayınca soluğu mahkemede aldı         
14:28
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı         
14:01
Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp         
13:59
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı         
13:21
Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin         
13:16
Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı         
13:15
İndirimli halı almak için koronayı unuttular İndirimli halı almak için koronayı unuttular         
12:06
Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi         
11:20
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Profesyonel Fortnite oyuncusunun annesi de profesyonel oyunculuğa adımını attı Profesyonel Fortnite oyuncusunun annesi de profesyonel oyunculuğa adımını attı         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 15:19:02. #1.13#
SON DAKİKA: İSKİ kazısında tarihi keşif! İstanbul'un göbeğinde 6 metre yüksekliğinde duvar sur kalıntıları bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement