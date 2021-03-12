İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü - Son Dakika

İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
12.03.2021 10:01
İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü İSKİ'nin deşarjıyla Ayamama deresi karardı Kararan derenin denize akması havadan görüntülendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine...
İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü
İSKİ'nin deşarjıyla Ayamama deresi karardı
Kararan derenin denize akması havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi. Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.
Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor. Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu. Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı. Deşarz yapılan derenin denize dökülen kısımlarına set örülerek uzatıldı.
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