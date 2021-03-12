İSKİ'nin arıtma tesisinde korkutan görüntü - Son Dakika

Atatürk Havalimanı yakınında kurulan Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinde belirli zamanlarda Ayamama deresi üzerine deşarj işlemi yapılıyor. Havadan çekilen görüntülerde deşarj sırasında gölün renginin kararması korkuttu. Gölün denize döküldükten sonra o bölgeyi kararttığı çekilen görüntülere yansıdı. Deşarz yapılan derenin denize dökülen kısımlarına set örülerek uzatıldı.

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ataköy İleri biyolojik Atıksu arıtma tesisinden Ayamama deresine deşarj işlemi havadan görüntülendi. Deşarj işlemi sırasında kararan derenin denize döküldüğü görüldü.

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