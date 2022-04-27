İSKİ'nin dere ıslah çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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İSKİ'nin dere ıslah çalışmaları sürüyor

27.04.2022 13:11
İSKİ'nin dere ıslah çalışmaları sürüyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2019 yılı haziran ayından bugüne kadar 69 derede ıslah ve kolektör bağlantı çalışmaları yürüttüğü ve toplam 36 kilometre dere ıslahı gerçekleştirdiği bildirildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2019 yılı haziran ayından bugüne kadar 69 derede ıslah ve kolektör bağlantı çalışmaları yürüttüğü ve toplam 36 kilometre dere ıslahı gerçekleştirdiği bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, kentin derelerinde yaşanan problemlerin, geçmişten gelen ve artık kronik bir hal almış sorunlar olduğu kaydedildi.

Derelerle ilgili yayımlanan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ileri sürülen açıklamada, "İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Yeşil Çözüm Vizyonu doğrultusunda dev çevre yatırımları gerçekleştirmekte, derelerdeki ıslah ve temizlik çalışmaları da bu çerçevede özenle yürütülmektedir. İdaremiz 2019 yılı haziran ayından bugüne kadar 69 derede ıslah ve kolektör bağlantı çalışmaları yürütmüş, toplam 36 kilometre dere ıslahı gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Aynı dönemde İstanbul'da 871 kilometre dere temizliği yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu temizlik sonucunda yaklaşık 2 milyon metreküp katı atık derelerden temizlenmiştir. İSKİ, İstanbul'da geçmişten kalmış birçok kronik sorunu çözüme kavuşturduğu gibi derelerde yaşanan problemleri de hızla çözüme kavuşturmak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Diğer taraftan vatandaşlarımızın da çevre bilinciyle hareket ederek dere yataklarının temiz tutulmasına katkı sunmaları önem arz etmektedir."

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İstanbul, Haziran, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSKİ'nin dere ıslah çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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