İSKİ skandalının kilit ismi Ergun Göknel hayatını kaybetti

Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Göknel için bugün Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi.Törene kardeşi Demir Göknel, gelini Güliz Göknel, eski eşi Fatma Müjgan Doğan, İSKİ Abone İşleri 1.Bölge Dairesi Başkanı Secaattin Güçlü, akrabaları ve eski mesai arkadaşları katıldı. Ergun Göknel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÇOK YARDIMSEVER BİR İNSANDI"

Cenazede mikrofon uzatılan Ergun Göknel'in eski eşi Fatma Müjgan Doğan, "9 sene evli kaldık. Çok muhterem bir insandı. Yardımsever, şikâyet etmeyen, çözüm odaklı, ciddi bir yönetici aynı zamanda iyi bir eşti. Ayrıldık ama daimi dost ve arkadaş kaldık. Ergun, bir sürü güzel erdemi kendinde toplamış bir insandı. Öyle bir insanı kaybettiğimiz için üzgünüm. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

İSKİ SKANDALI

1993 yılında Ergun Göknel, İSKİ'nin Genel Müdürü'yken boşanmak istediği eşine 1 milyon dolara yaklaşan bir tazminat ödemeyi kabul etmesiyle gündem olmuş, sonrasında eşiNurdan Erbuğ, eski eşi Ergun Göknel'in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkarmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen de iddiaların araştırılması için Ergun Göknel'i İçişleri Bakanlığı'na şikayet etmişti.

KLOR BEDELİ YÜKSEK GÖSTERİLMİŞTİ

Sanıklar ilk olarak 25 Ekim 1993'te satın alınan klorun bedelinin yüksek gösterilerek yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı. 6 Aralık 1993'te davanın tutuklu zanlılarında Ergun Göknel'in İsviçre'de bulunan Amerikan Discon Bank'ta 30 bin Amerikan doları ve 670 bin Alman Markı bulunduğu saptanmış, Göknel'in tüm hesaplarına el konulurken, İsviçre'deki paranın da iadesi de istenmişti. Ayrıca "Eşiyle yaptığı sözlü boşanma protokolüne uymadığı" gerekçesiyle Göknel tarafından Erbuğ'a ödenen 1 milyon dolara yaklaşan tazminata da Mali Şube aracılığıyla el konmuş, Murat Karayalçın, Nurettin Sözen ve Yüksel Çengel, İSKİ davasında beraat etmişti.

1994 SEÇİMLERİNDE BİRÇOK ŞEHİR KAYBEDİLDİ

1989'da yapılan yerel seçimlerde başta 3 büyük şehir olmak üzere birçok şehri kazanan sosyal demokratlar, gelişen diğer siyasi olayların da etkisiyle 1994'teki yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi birçok büyük şehri kaybetmişti.