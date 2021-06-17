İSKİ'nin olağanüstü genel kurul öncesi meclise gönderilen teklifle, su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını sunduğu öğrenildi. İSKİ'nin masraflar gerekçe gösterilerek fiyatlarda revize ihtiyacı doğduğu savunduğu öğrenildi
İSKİ'nin raporunda, kimyasal girdi fiyatlarının enflasyonla yükselmesi, elektriğe, doğal gaza gelen zamlar ile malzeme ve girdi fiyatlarında yaşanan artışların, devam eden projelerin ve hizmetlerin sürdürülmesi gerekliliği nedeniyle su birim fiyatlarında revize ihtiyacı olduğu belirtildi.
İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifleri'nde yer alan bilgilere göre;
İSKİ'nin teklifinde ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi. İSKİ'nin geçen ay gerçekleştirilen genel kurulunda zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi - Son Dakika Ekonomi