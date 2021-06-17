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İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi - Son Dakika

İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi

17.06.2021 15:55

İSKİ'den gelen talep İstanbulluların hiç hoşuna gitmeyecek. İSKİ, su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti. Yüzde 23'lük zam isteğini diğer kalemlere gelen zamlar nedeniyle artan masraflar olarak açıkladı.

İSKİ'nin olağanüstü genel kurul öncesi meclise gönderilen teklifle, su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını sunduğu öğrenildi. İSKİ'nin masraflar gerekçe gösterilerek fiyatlarda revize ihtiyacı doğduğu savunduğu öğrenildi

ZAMLARI GEREKÇE GÖSTERDİ

İSKİ'nin raporunda, kimyasal girdi fiyatlarının enflasyonla yükselmesi, elektriğe, doğal gaza gelen zamlar ile malzeme ve girdi fiyatlarında yaşanan artışların, devam eden projelerin ve hizmetlerin sürdürülmesi gerekliliği nedeniyle su birim fiyatlarında revize ihtiyacı olduğu belirtildi.

İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifleri'nde yer alan bilgilere göre;

  • "KDV hariç konut 1. kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4,81 liradan 5,92 liraya,
  • Konut 2. kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 8,88 liraya,
  • Köy konut tarifesinin 1,21 liradan 1,48 liraya,
  • Ortak sayaç konut/konut inşaat şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 8,88 liraya,
  • İş yeri tarifesinin 12,93 liradan 15,90 liraya,
  • Köy iş yeri tarifesinin 3,23 liradan 3,98 liraya,
  • Ortak sayaç iş yeri/iş yeri inşaat şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16,51 liraya çıkarılması" talep edildi.

GEÇEN AY ZAM TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İSKİ'nin teklifinde ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi. İSKİ'nin geçen ay gerçekleştirilen genel kurulunda zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.

İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Tüketici fiyat endeksi, Enflasyon, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi - Son Dakika Ekonomi


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