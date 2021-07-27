İSKİ'nin verdiği sözü tutmaması muhtarları isyan ettirdi - Son Dakika

İSKİ'nin verdiği sözü tutmaması muhtarları isyan ettirdi

İSKİ'nin çalışması, köy ve mahalle muhtarları tarafından durduruldu

DÜZCE – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı'nın Düzce'de başlattığı atık su projesinde çalışma yaptığı bölgeleri asfaltlamaması, mahalle ve köy muhtarlarını isyan ettirdi. Bayrama kadar asfaltlama sözü verilen yolların asfaltlanmaması üzerine çalışmaları durdurmak zorunda kalan muhtarlar, İSKİ yetkililerinin sözünü tutmalarını bekliyor.

İSKİ, yaklaşık 1 yıl önce Düzce'de atık su projesi başlattı. Proje kapsamında, Kaynaşlı ilçesinden Cumayeri ilçesine kadar olan Asar Deresi kenarındaki köy ve mahallelerin atık sularının toplanıp, Cumayeri ilçesindeki arıtma tesisine götürülmek için çalışma başlatıldı. Mahalle ve köylerdeki asfalt yollar kazıldı ve hat döşenmeye başlandı. İddiaya göre, hat döşendikten sonra İSKİ ekipleri asfaltlama çalışması yapmadı. Bozulan yollar sebebiyle araçlarıyla güçlükle ilerleyen vatandaşlar, mahalle ve köy içlerinde ise evlerinin kapı ve pencerelerini açamıyor. Duruma isyan eden Darıcı Mahallesi Muhtarı Yavuz Bayraktar ve Sinirci Köyü Muhtarı Muzaffer Demirel, görüştükleri yetkililerin 'bayrama kadar asfaltlanacak' sözünü yerine getirmeyince çalışmaları durdurmak zorunda kaldı.

"İSKİ bizi hep atlatıyor"

Kurban Bayramı'nda mağdur olduklarını söyleyen Darıcı Mahallesi Muhtarı Yavuz Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Çok mağduruz. 1 yıl önce İSKİ'den yetkililer atık su projesi ile ilgili yanımıza geldiler. Darıcı Mahallesi'nin özellikle eski köy olan kısmından, Kaynaşlı'ya kadar olan kısma kanalizasyon yapacaklarını söylediler. Bizde mahalle sakinleri olarak 'tamam' dedik, hizmet yapılsın istiyoruz. Fakat ocak ayından bu yana kazdıkları kısımlar döşendikten sonra ekiplere hiçbir şekilde çalışma yaptıramıyoruz. Yetkililerimize haber verdik, ilgileniyorlar ama İSKİ bizi hep atlatıyor. Bayrama kadar yapacaklarına söz vermişlerdi. Bende sözler yerine gelmeyince çalışmaları durdurmak zorunda kaldım. Pencere açamıyoruz, araçlar gidemiyor. Ben İSKİ'nin nasıl anlaşmalar yaptığını anlayamadım".

"Asfalt bile yapmayız" iddiası

İSKİ yetkililerinin kendisini mesaj yoluyla tehdit ettiğini iddia eden Bayraktar, "İSKİ yetkilisi 'muhtarım, sen burayı yaptırmazsan bizde Kaynaşlı'dan başlarız. Senin oraya asfalt bile yapmayız' diyerek beni tehdit etti. Whatsapptan yazdıktan sonra kendi yazdıklarını, bana ettikleri tehditlerini de sildi. Biz mağduruz. Sesimizi Cumhurbaşkanına kadar duyurmak istiyoruz. Vatandaşlar evlerine gideremiyor. Kapı pencere açamıyor, her yer toz. Bu proje atık su projesi. Kaynaşlı'dan başlayıp Cumayeri'nde arıtma tesisine bağlanacak bir proje. Kazılan yerlerin asfaltı berbat bir durumda. Bayrama kadar asfaltın bitirileceğini söylediler, söz verdiler ama telefonlarını açmıyorlar. Bana 'daha ılımlı yaklaşın' diye mesaj atıyorlar. 'Senin için iyi olmaz biz buradan çıkarsak Kaynaşlı tarafından başlarız, mahallene de hiçbir şekilde iyileştirme yapmayız' gibi mesajlar attı. Bende habercilere bunları göstereceğim deyince attığı mesajları sildi. Mahalle sakinleri tarafından sorumlu olarak gösterildiğim için taciz edilir duruma geldim. Bu nedenle bende çalışmaları durdurmak zorunda kaldık" dedi.

"Cam, pencere açamıyoruz"

Darıcı Mahallesi'nde yaşayan Bülent Arslan ise otomobillerinin hırpalandığını, lastiklerinin kesildiğini belirterek, "Yoldan kalkan toz toprak nedeniyle evimizde cam, pencere açamayacak duruma geldik. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.