Son Dakika Haberleri: İSKİ'nin Yüzer Güneş Enerji Santrali Projesine Ödül

İSKİ'nin Yüzer Güneş Enerji Santrali Projesine Ödül

1 saat önce

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen “Verimlilik Proje Ödülleri” sahiplerini buldu. Yarışma kapsamında İSKİ, “Yüzer güneş enerji santrali” projesi ile Kamu kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Proje ile 4 bin 200 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlanırken 202 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte enerji üretiliyor. Verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, […]The post İski’nin Yüzer Güneş Enerji Santrali Projesine Ödül appeared first on Enerji Enstitüsü.

İSKİ'nin Yüzer Güneş Enerji Santrali Projesine Ödül, System.String[]
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "Verimlilik Proje Ödülleri" sahiplerini buldu. Yarışma kapsamında İSKİ, "Yüzer güneş enerji santrali" projesi ile Kamu kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Proje ile 4 bin 200 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlanırken 202 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte enerji üretiliyor.

Verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "Verimlilik Proje Ödülleri" sahiplerini buldu. Yarışmanın ödül töreni, 18 Aralık 2018 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Yarışma kapsamında bu yıl İSKİ, "Yüzer güneş enerji santrali" projesi ile Kamu kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Daha önce de; Uluslararası Yeşil Dünya Ödülleri'nin Yeşil Enerji Kategorisinde "Küresel Altın Ödülü"ne layık görülen proje, bir kez daha ödülle taçlandırıldı.

202 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte enerji üretiliyor

İSKİ'ye, kamu kategorisinde verimlilik proje ödülü kazandıran, "İstanbul Tatlı Su Kaynaklarında Yüzer Güneş Enerji Santralinin Kurulması ve Verimliliğin Değerlendirilmesi Projesi" ile; kurumun faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sahip olduğu potansiyel yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, enerji maliyetinin önemli ölçüde düşürülmesi amaçlanıyor. Büyükçekmece Gölü yüzeyine iki farklı yüzdürücü sistemle kurulan enerji panelleri ile; Büyükçekmece Gölü'nden 202 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte enerji (315 bin Kilowatt saat elektrik enerjisi) üretilebiliyor.

Proje ile 4 bin 200 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlanıyor

Bu proje; yılda 164 ton Karbondioksit salınımı önlüyor ve 13 ton Karbondioksit egzoz emisyonu (karbon emisyonu) azaltıyor. Bu da trafikten 135 aracın çekilmesi ve 4 bin 200 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlıyor.

İSKİ'nin kamu kategorisinde kazanmış olduğu ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan'a takdim edildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:05 

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