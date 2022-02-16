Üye Girişi
Su zammının görüşüldüğü İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik! Arbede yaşandı - Son Dakika

Su zammının görüşüldüğü İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik! Arbede yaşandı

16.02.2022 19:03
Su zammının görüşüldüğü İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik! Arbede yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su fiyatlarına yapılacak zamların görüşüldüğü oturumda tartışma çıktı. Tartışma sırasında kısa süreli arbede de yaşandı.

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Su zammının görüşüldüğü kurulda İYİ Parti Grup başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında sözlü atışma yaşandı. Tartışmaya dönen olayda kısa süreli gerginlik yaşandığı da görüldü. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma ara verdi.

Su zammının görüşüldüğü İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik! Arbede yaşandı
YORUMLAR
500

Arbede, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Su zammının görüşüldüğü İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik! Arbede yaşandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:09 Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor
18:38 Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 19:17:09. #1.11#
SON DAKİKA: Su zammının görüşüldüğü İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik! Arbede yaşandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement