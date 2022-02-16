Su zammının görüşüldüğü İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda gerginlik! Arbede yaşandı - Son Dakika

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Su zammının görüşüldüğü kurulda İYİ Parti Grup başkanvekili İbrahim Özkan'ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında sözlü atışma yaşandı. Tartışmaya dönen olayda kısa süreli gerginlik yaşandığı da görüldü. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oturuma ara verdi.