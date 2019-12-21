İSKİ şantiyesinden demir çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Polis ekipleri hırsızlık olayını yaptığı belirlenen E.G'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Düzce 'nin Gölyaka ilçesinde İstanbul Su ve Kanalizson İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisi şantiyesinden demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

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