Üye Girişi
İSKİ: Su arıtma cihazı satma şeklinde bir uygulamamız bulunmamaktadır - Son Dakika

İSKİ: Su arıtma cihazı satma şeklinde bir uygulamamız bulunmamaktadır

02.08.2021 10:25
İSKİ: Su arıtma cihazı satma şeklinde bir uygulamamız bulunmamaktadır, System.String[]

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) kendileri adına İstanbulluları arayarak "su arıtma cihazı" satmak istenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) kendileri adına İstanbulluları arayarak "su arıtma cihazı" satmak istenmesiyle ilgili açıklama yaptı. İSKİ açıklamasında su arıtma cihazı satmak gibi bir uygulamaları olmadığını ifade etti.

İSKİ, son zamanlarda "Siz değerli İSKİ abonelerine özel su arıtma cihazı" ifadesi ile İstanbulluları arayarak arıtma cihazı satılmak istenmesiyle ilgili gelen ihbarlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada su arıtma cihazı satmak gibi bir uygulamaları olmadığı vurgulandı. İSKİ'den yapılan açıklamada "Bu durumun yönlendirme ve yanıltma amaçlı olduğu açıktır. Telefon ya da herhangi bir iletişim yoluyla idaremizin adını kullanarak su arıtma cihazı satan kişilere itibar edilmemelidir. Öte yandan, İstanbul'da suyun kalitesi, online izleme uygulamalarıyla takip edilmekte, kaynağından musluklara kadar farklı noktalardan periyodik olarak alınan numuneler akredite olan laboratuvarlarımızda sürekli test edilmektedir. Analiz neticeleri, İstanbul'un şehir şebeke suyunun tüm parametrelerde dünya standartlarında ve içilebilir olduğunu göstermektedir. Şehir şebeke suyuna ait analiz sonuçları, her ay İSKİ internet sitesinden, (www.iski.istanbul/web/tr-TR/su-kalite-raporlari) düzenli olarak yayınlanmaktadır" denildi.


Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKİ: Su arıtma cihazı satma şeklinde bir uygulamamız bulunmamaktadır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada 11:22 Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 11:15 Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor 11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı 11:04 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı 11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı 10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu 10:40 Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 10:33 Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki

Son Dakika Haberleri
11:25 Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu
11:17 Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor
11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
11:03 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı
11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı
10:58 Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü
10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı
10:29 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
10:21 Abla kardeşin korona kavgası! Evden kaçan genç kızın son sözleri "Bir abinin yanındayım" oldu
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırdı         
11:24
Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor         
11:18
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
11:14
Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış         
11:07
Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
11:00
Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü         
10:58
Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak         
10:52
İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor         
10:37
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
07:46
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 11:29:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İSKİ: Su arıtma cihazı satma şeklinde bir uygulamamız bulunmamaktadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement