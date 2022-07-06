İski: Tarihi Patrikhane Çeşmesi Restore Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (İBB) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 19. yüzyıla ait tarihi Patrikhane Çeşmesi'nin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

İSKİ, 19. yüzyıla ait tarihi Patrikhane Çeşmesi'nin restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İSKİ'nin İstanbul'da tarihi su yapılarını korumayı sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bugüne kadar birçok çeşmenin restorasyon çalışmasını tamamlayan ve suyunu akıtan İdare, Fatih ilçesi Fener semtinde bulunan Patrikhane Çeşmesi'nin de çalışmalarını tamamladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin karşısında bakımsız bir halde bulunan 19. yüzyıla ait çeşme onarıldı. Sıvalı olan çeşme aynası, temizliği yapılarak açığa çıkarıldı. Yine çeşme haznesinin çöken üst örtüsünün de bakımıyla çeşmenin restorasyonu tamamlandı. Çalışmalar öncesi suyu akmayan tarihi çeşme, suya da kavuştu. Sıcak yaz günlerinde çeşmeyi kullanan ziyaretçiler ile bölge halkı, restorasyon çalışmalarından ve çeşmeden su akmasından memnun olduklarını ifade etti."