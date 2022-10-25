İSKİ'nin Tuzla'daki tesis açılışında saldırıya uğrayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan ilk açıklama: İmamoğlu konuşmasında saldırıyı sürdürmüş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın katıldığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde gerginlik çıktı.

PROTESTO SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'a teşekkür eden Yazıcı, protesto edildi. Konuşma sırasında başlayan protesto Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın ayrılışı sırasında arbedeye dönüştü. İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

İMAMOĞLU SERT ÇIKTI

Olayların ardından kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Yazıcı'ya tepki gösterdi. İmamoğlu, "Arkadaşlar sakin olun. Bu arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Ne yapsın adam put gibi bir ağıza bakıyor. Ben valla Mevlana gibi dönüyorum dönüyorum milyonlara bakıyorum, doyamıyorum. O şimdi övmek istiyor tabii. Övmeye yönelik hazırlık yapmış. Sayısını unuttum defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na övgüler dizdi. Belli ki bir şey olmak istiyor. Bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Allah yardımcısı olsun." dedi.

SALDIRI SONRASI İLK SÖZLER

Olaylar sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şadi Yazıcı, yaşananlara ve İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yazıcı paylaşımlarında şunları yazdı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Ekim Salı, Saat 11:30'da açılışı yapılacak Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programına davet edildim. Davete icabet ettim. Programa katıldım. 2017'de ihalesi yapılan, 2018'de yapımına başlanan tesisisin açılışı münasebetiyle bir konuşma yaptım. Konuşmamda, tesis ile ilgili teşekkür edilmesi gerekenlere teşekkür ettim, tebrik edilmesi gerekenleri tebrik ettim. Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni büyük bir çevre vizyonu olarak başlatan dönemin belediye başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve 2. Etap Yatırımını tamamlayıp, 3. Etap yatırımını başlatan Sayın Kadir Topbaş'a teşekkür ettim.

"KONUŞMAMA TEPKİ GÖSTERDİLER"

Bu çevre vizyonunu takip ederek, 3. Etap yatırımını geç de olsa tamamlayan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve başkanını tebrik ettim, kendilerine teşekkür ettim. Tuzla için imkan bulduğum bütün platformlarda dile getirdiğim üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan ve yönetimine; Tuzla'ya söz verdikleri, görev, yetki ve sorumluluklarında bulunan işleri nezaketle hatırlattım. 3. Etap yatırımı tamamlanan tesisin banisi Cumhurbaşkanımız ve onun izinden giderek yatırıma devam eden Sayın Kadir Topbaş'a yaptığım teşekküre, salonda bulunan, demokrasiden, söz hakkından nasibini almamış bir kısım katılımcılar tepki gösterdiler.

"DEHŞETE DÜŞTÜM"

İBB'nin Tuzla'ya söz verdiği yatırımları, belediye yönetimi ve sayın başkana bizzat hatırlatmam ve bunları talep etmem de aynı grup tarafından tepkiyle karşılandı. Konuşma hakkıma saldırıldı. Bu saldırıya rağmen haklı talebimi dile getirdim. Konuşmamın ardından fiziki şiddete varan bir saldırıya uğradım. Emniyet güçlerimiz eşliğinde açılış alanından ayrıldım. Söz hakkına yönelmiş bu gözü dönmüş saldırıdan dehşete düştüm. Maalesef, Sayın İBB Başkanı, Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıktan dolayı alandan ayrılmamdan sonra yaptığı konuşmada; "provokasyon yaptığım", "muhatabı olmadığım", "1,5 sene sonra olmayacağım" vurguları yaparak, konuşmasında saldırıyı devam ettirmiş.

"KONUŞMAMI BİR KEZ DAHA DİNLEMEYE DAVET EDİYORUM"

Sayın başkanı yaptığım konuşmayı bir kez daha dinlemeye davet ediyorum. İlgi duyan herkes bakabilir. Konuşmamda hiçbir hakaret, tahrik edici bir cümle, nezaketsizlik yok. Zaten olamaz. Ağırbaşlı bir hak araması var. Rahatsız oldular diye hakkımızdan vaz mı geçelim? Tuzla'ya yapılan yatırımlarda hakkı teslim etmemizi, Tuzla'nın haklı taleplerini dile getirmemizi, holiganlarıyla engelleyeceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Hakkı olanın hakkını teslim etmeye, hakkımız olanı istemeye devam edeceğiz."