İSKİ Uluslararası Ödüllere Layık Görüldü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), "Su Lideri Ödülü" ile "Uluslararası İş Güvenliği" ödüllerine layık görüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), "Su Lideri Ödülü" ile "Uluslararası İş Güvenliği" ödüllerine layık görüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hizmet kalitesi ve güvencesiyle uluslararası sektör temsilcilerinden tam not almaya devam eden İSKİ, son bir haftada gerçekleştirilen 2 farklı uluslararası yarışmada en prestijli ödülleri almaya hak kazandı.



Dünya Su Liderleri Grubu (Global Water Leaders Group) tarafından Londra'daki Küresel Su Zirvesi'nde "Küresel Su Ödülleri" (Global Water Awards 2019) düzenlendi.



Uluslararası platformlarda dünyanın en iyi kurum ve kuruluşların projeleri ile teknolojilerinin değerlendirildiği ödül töreni, dünyanın önemli su otoriteleri arasında üst düzey görevler üstlenen uluslararası davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Yarışma, 11 ayrı kategoride gerçekleştirilirken her biri alanında uzman bağımsız jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda ödüller sahiplerini buldu. Bu kapsamda İSKİ'ye "Su Liderleri Ödülü" (Water Leaders Award) takdim edildi.



- Türkiye'de "Uluslararası İş Güvenliği" ödülünü kazanan ilk kuruluş



İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yapan British Safety Council'in (BSC) "Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri" de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Değerlendirmeleri bağımsız teknik ekip tarafından yapılan yarışmanın 61. edisyonunda, dünya genelindeki 590 kurum ve kuruluş, 10 farklı kategoride ödül aldı.



Sağlık ve güvenlik konusundaki olumlu katkıların, yeniliklerin ve iyi uygulamaların ödüllendirildiği yarışmada İSKİ, Uluslararası İş Güvenliği ödülüne layık görüldü. İSKİ, bu ödülü Türkiye'de kazanan ilk kamu kuruluşu oldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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