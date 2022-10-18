İski, Vatandaşlardan Rögar Kapaklarını Çalan Hırsızları Bildirmelerini İstedi - Son Dakika
Üye Girişi

İski, Vatandaşlardan Rögar Kapaklarını Çalan Hırsızları Bildirmelerini İstedi

18.10.2022 17:47
İski, Vatandaşlardan Rögar Kapaklarını Çalan Hırsızları Bildirmelerini İstedi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehirdeki baca kapaklarının (rögar kapağı) çalındığına dikkat çekerek, vatandaşları, bu ve buna benzer durumları fark ettikleri zaman hemen İSKİ sosyal medya hesapları, şube müdürlükleri veya Alo 185 çağrı merkezi üzerinden bildirmelerini istedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şehirdeki baca kapaklarının (rögar kapağı) çalındığına dikkat çekerek, vatandaşları, bu ve buna benzer durumları fark ettikleri zaman hemen İSKİ sosyal medya hesapları, şube müdürlükleri veya Alo 185 çağrı merkezi üzerinden bildirmelerini istedi.

İSKİ, son zamanlarda artış gösteren rögar kapaklarının çalınmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Atık su hatlarında bakım-onarım, havalandırma gibi gerekçelerle tesis edilen İstanbul'un her noktasında yaya ve araç trafiğinin olduğu yerlerde bulunan baca kapaklarının, İstanbulluların can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıdığına dikkati çekilen İSKİ açıklaması şöyle:

"BACA KAPAKLARININ ÇALINDIĞINI GÖREN VATANDAŞLAR İSKİ İLE İLETİŞİME GEÇSİN"

"İSKİ, atıksu hatlarında bakım-onarım, havalandırma gibi gerekçelerle bacalar tesis etmekte, bu bacalar trafik yükü ve korozyona dayanıklı baca kapaklarıyla kapatılmaktadır. İstanbul'un her noktasında yaya ve araç trafiğinin olduğu yerlerde bulunan baca kapakları, İstanbulluların can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Buna rağmen bu kapakların zaman zaman çalındığı gözlemlenmektedir. Birimlerimiz çalınan ya da farklı sebeplerle açılmış olan baca kapaklarına hızla müdahale etmektedir. Ancak, bu ve buna benzer durumları fark eden İstanbulluların da İSKİ sosyal medya hesapları, şube müdürlükleri veya Alo 185 çağrı merkezimiz üzerinden Kurumumuzla iletişime geçmeleri, üzücü olayların yaşanmaması adına son derece önemlidir. İstanbulluların gerekli hassasiyeti göstereceklerine olan inancımızla kamuoyuna saygı ile duyurulur."

YORUMLAR
500
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 7 ilçede 10 saat boyunca su kesintisi yaşanacak İstanbul'da 85 Kaçak Göçmen Yakalandı İstanbul'da 85 Kaçak Göçmen Yakalandı Son dakika haberi | Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındı Son dakika haberi | Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındı
Kaynak: ANKA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İski, Vatandaşlardan Rögar Kapaklarını Çalan Hırsızları Bildirmelerini İstedi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
17:20 Sanık koltuğuna oturan ünlü futbolcu Neymar ifade verdi! Babasının başı fena halde dertte
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 18:48:24. #1.13#
SON DAKİKA: İski, Vatandaşlardan Rögar Kapaklarını Çalan Hırsızları Bildirmelerini İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement