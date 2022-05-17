İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi - Son Dakika

İSKİ, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi'ne, Silivri Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinden kimyasal atık su deşarjı yapıldığı iddialarını yalanlarken, arıtma tesisinin arka kısmında bulunan dere yatağına akan pis sular görüntülendi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Kınıklı Deresi'ne, Silivri Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden kimyasal atık su deşarjı yapıldığı iddiasıyla ilgili İSKİ'den yapılan açıklamada, "Evsel atık su arıtma tesisimizin denizi kirlettiği iddiasında bulunmak tümüyle gerçek dışıdır" denilmişti. Sabah saatlerinde ise arıtma tesisinin arka kısmında bulunan dere yatağına akan pis sular görüntülendi.

"KINIKLI DERESİ'NDEKİ KİMYASAL ATIĞIN İSKİ DEĞİRMENKÖY ARITMA TESİSLERİNDEN SALINDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Marmaraereğlisi ilçemiz, Sultanköy Mahallesi sınırları içerisinde denize dökülen Kınıklı Deresi'ndeki kimyasal atığın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Değirmenköy arıtma tesislerinden salındığı tespit edilmiştir. Defaatle uyarılmasına rağmen ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İSKİ uyarıları dikkate almayıp Trakya'mızın ve ülkemizin güzide ilçelerinden olan Marmaraereğli'mizi kirletmeye devam etmektedir. İleriki günlerde ilgili kurumlar gerekli açıklamaları yapacaklardır. Olayın ilk anından itibaren TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Milletvekillerimiz Mustafa Yel ve Sayın Çiğdem Koncagül ile de konuyu takip ediyoruz. Ulusal ve yerel düzeyde atılması gereken tüm adımları atarak bu kirliliğe sebebiyet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğünün bu durumu tekrar etmemesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum ettiniz. Kirli ellerinizi güzel Tekirdağ'ımızın üzerinden çekiniz. Kirletme İSKİ" dedi.

(Yusuf Eker - İHA)