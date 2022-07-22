İSKİ'ye ait atık su kanalından yayılan kötü kokular vatandaşı bezdirdi - Son Dakika
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İSKİ'ye ait atık su kanalından yayılan kötü kokular vatandaşı bezdirdi

22.07.2022 11:13
İSKİ'ye ait atık su kanalından yayılan kötü kokular vatandaşı bezdirdi

Pendik'te sahilinden denize dökülen atık su kanalından çevreye kötü kokular yayılıyor.

Pendik'te sahilinden denize dökülen atık su kanalından çevreye kötü kokular yayılıyor. Atık su kanalından yayılan kötü koku sahilde yürüyüş veya piknik yapan vatandaşların tepkisini çekiyor. İBB atık su terfi merkezinin yanından denize dökülen ve çevreye kötü kokular yayan atık su kanalı havadan görüntülendi.

Pendik sahilinden geçerek denize dökülen bir atık su kanalından iddiaya göre çevreye kötü kokular yayılıyor. Sahilde yürüyüş, spor yapan veya piknik yapan vatandaşlar atık su kanalı yakınlarına geldiklerinde kötü kokudan rahatsız olduklarını belirtiyor. Kötü kokuların yayıldığı atık su kanalının suyunda çeşitli atık ve çöplerin de olduğu görülüyor. Vatandaşlar İBB atık su terfi merkezinin yakınından geçerek denize dökülen atık su kanalından yayılan kokunun engellenmesi gerektiğini belirterek duruma tepki gösteriyor.

"HALİÇTEKİ KOKU NEYSE BURASI DA AYNI KOKU"

Dere hakkında konuşan Abdurrahman Öz, "35 senedir Pendikliyim, Poyraz esmediği müddetçe kokuyu sürekli alıyoruz. Kokunun yayılımı hava şartlarına göre değişiyor. Güneyden estiği müddetçe koku geliyor. Koku Denize akan atık su deresinden kaynaklanıyor. Ben denizde büyüdüm, Haliç'in kokusunu biliyorum. 40 sene önce Haliç neyse bu da aynı koku, Haliç'teki gibi aynı kokuyu alıyorum" diye konuştu.

Öte yandan çevreye kötü kokular yayan atık su kanalı havadan görüntülendi.

(Aykut Zor - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İSKİ'ye ait atık su kanalından yayılan kötü kokular vatandaşı bezdirdi - Son Dakika

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