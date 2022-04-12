İSKİ'ye ait kabloları çalarken yakalandı - Son Dakika
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İSKİ'ye ait kabloları çalarken yakalandı

12.04.2022 11:28
İSKİ'ye ait kabloları çalarken yakalandı

Düzce'de Melen Çayı kenarında İSKİ'ye ait elektrik panosunun kablosunu çalan şahıs devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Düzce'de Melen Çayı kenarında İSKİ'ye ait elektrik panosunun kablosunu çalan şahıs devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Düzce'nin Cumayeri İlçesinde sabah saatlerinde devriye atan jandarma ekipleri İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Çayı kenarında İSKİ'ye ait elektrik panosunun yanında bir şahsı fark ettiler. Hemen şahsın yanına giden ekipler, şahsın elektrik panosunun kablolarını kestiğini belirlediler. Yaklaşık 50 metre kabloyu kesen ve diğer kabloları kesmeye çalışan şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Şahsın yapılan sorgusunda askeri ceza kanununa muhalefet etmekten Düzce 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arandığı ortaya çıktı. Gözlem altına alınan zanlı adli makamlara sevk edilecek - DÜZCE

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Cumayeri, Jandarma, Düzce, İSKİ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İSKİ'ye ait kabloları çalarken yakalandı - Son Dakika


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