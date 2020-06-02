İSKİ'YE TEPKİ GÖSTEREN CHP'Lİ ÜYE TOPLANTIYA ÇAĞRILDI - Son Dakika

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, oturmadığı eve İSKİ tarafından gönderilen 258 TL'lik faturaya ilişkin sosyal medyada tepki gösterdi. Tepkinin basında yer alması üzerine Yürek, bugün partisi tarafından ilçe binasına çağrıldı.

İSKİ'YE AĞIR ELEŞTİRİ

Sultangazi Belediyesi'nin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, İSKİ tarafından 3 aydır boş olan Silivri'deki yazlığına gönderilen 258 TL'lik faturaya tepki gösterdi. Tepkisini kişisel sosyal medya hesabından dile getiren Yürek, '3 aydır oturmadığım daireye 259 TL fatura göndermiş. İSKİ yetkilileri ile yapmış olduğum görüşmede bana 'pandemi' sürecini bahane gösterdiler. Sizin bu yaptığınız ne insanlığa, ne de başka bir şeye sığar" ifadelerine yer verdi.

'İHRAÇ EDİLİR MİYİM' BİLMİYORUM"

CHP'li Yürek'in 'yüksek fatura' tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Yürek, parti yöneticileri tarafından toplantıya çağrıldı. İlçe binasına gelen Yürek, 'Biz halk tarafından seçilmişiz meclis üyeleriyiz. Bu İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ için de geçerli. Halka kimse zulüm etmesin. Kimse halkın cebindeki parayı zorla çıkarmaya çalışmasın. Biz bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Faturanın yüksekliği önemli değil. Ama yapılan işlem hoş bir işlem değil. Evde değiliz, oturmadığımız eve su faturası gönderiliyor. Ben bunu dile getirmek istedim. İnsanlara böyle yapmasınlar. Yazık. Parti yöneticilerim insanlara beni toplantıya çağırdı. Şimdi kendileri ile görüşmeye geldim. İhraç edilmeme yönelik bir gelişme olur mu' Bilmiyorum. Ben partimi seviyorum, görüşeceğiz" dedi.