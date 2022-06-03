İski, Yılın İlk 4 Ayında, 75 Dere Yatağından 253 Bin Metreküp Katı Atık Temizledi - Son Dakika
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İski, Yılın İlk 4 Ayında, 75 Dere Yatağından 253 Bin Metreküp Katı Atık Temizledi

03.06.2022 15:27
İski, Yılın İlk 4 Ayında, 75 Dere Yatağından 253 Bin Metreküp Katı Atık Temizledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), derelerde yaz aylarında oluşabilecek koku, sivrisinek ve taşkın gibi risklerinin önüne geçebilmek için rutin temizlik çalışmalarına devam ediyor. İSKİ, bu kapsamda yılın ilk dört ayında, 75 farklı dere yatağında yapılan çalışmalarda, 253 bin metreküp katı atık temizledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), derelerde yaz aylarında oluşabilecek koku, sivrisinek ve taşkın gibi risklerinin önüne geçebilmek için rutin temizlik çalışmalarına devam ediyor. İSKİ, bu kapsamda yılın ilk dört ayında, 75 farklı dere yatağında yapılan çalışmalarda, 253 bin metreküp katı atık temizledi.

İBB'den yapılan açıklamada, İSKİ'nin İstanbul'un tüm derelerinde gerçekleştirdiği periyodik temizliklere devam ettiği belirtildi. Açıklamaya göre; İSKİ'nin derelerde yaz aylarında oluşabilecek koku, sivrisinek ve taşkın gibi risklerinin önüne geçebilmek için rutin temizlik çalışmalarının son durağı Kağıthane ve Ayazağa dereleri oldu. İki derede toplamda 6,5 kilometrelik bir alanda temizlik çalışmaları tamamlandı. Derelerden toplam 15 bin metreküp katı atık çıkartılarak nihai depolama alanlarında nakledildi. Çalışmalar sayesinde bölgede kötü koku oluşumunun önüne geçildi.

4 AYDA 111 KİLOMETRE DERE TEMİZLİĞİ

Öte yandan, İstanbul'da 2022 yılının ilk dört ayında 75 farklı derede temizlik çalışması yapıldı. 111 kilometrelik bir sahada gerçekleştirilen çalışmalarda, 253 bin metreküp katı atık dere yataklarından temizlendi. İSKİ'nin dere temizlik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İski, Yılın İlk 4 Ayında, 75 Dere Yatağından 253 Bin Metreküp Katı Atık Temizledi - Son Dakika

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