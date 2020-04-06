İSKİD, anketle sektörün nabzını tuttu

İSKİD, koronavirüs salgınının sektöre yönelik etkilerini belirlemek amacıyla yaptığı anketlerden elde ettiği verileri ve talepleri, paydaş kurumlar üzerinden, devlet ve diğer ilgili mercilere ileterek, sektöre yönelik destek ve önlemlerin alınmasını hedefliyor.