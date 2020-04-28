İskilip Belediyesi, çok amaçlı salon inşaatı başladı - Son Dakika

Belediye tarafından işletilecek olan çok amaçlı salonun hayırlı olması için temennide bulunan Başkan Sülük, salon inşaatının düğün sezonuna yetişeceğini açıkladı. - ÇORUM

Halka verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini dile getiren Başkan Sülük, "Verdiğimiz sözlerine birbir yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük 'ün seçim vaatleri arasında yer alan ve içerisinde toplantı, kongre, düğün salonun yer aldı merkezin yapımı en kısa tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

Çorum 'un İskilip Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliğine kurulması planlanan çok amaçlı salon inşaatına başlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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