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İskilip Belediyesi "Korona virüs"ün defi için kurban kesti
6 saat önce
İskilip Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgınının defi için kurban kesti.
İskilip Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgınının defi için kurban kesti.
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ülkemizin Koronavirüs salgınından biran önce kurtulmak ve ilçenin virüsten uzak kalması için kurban kestirdiklerini söyledi.
Başkan Sülük, "Yüce Allah'tan niyazımız bu hastalığı tez zamanda yok etsin. Cenab-ı Allah bu beladan ilçemizi, ülkemizi ve tüm insanlığı korusun"dedi. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:46 Kaynak: İHA
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