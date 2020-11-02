İskilip Belediyesi'nden işçilere jest - Son Dakika

İskilip Belediyesi, ilçede maden ocağı işçilerinin beklediği bölgeye durak yaptı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatıyla Emekçi durağı olarak bilinen durağa geçtiğimiz günlerde bir maden ocağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden maden işçisi Veli Karaduman'ın ismi verildi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Şeyh Yavsi Cami yanı Kütüphane önüne yaptırdığımız ve seçim sözümüz olan Emekçi durağını tamamlayarak maden kazasında kaybettiğimiz Veli Karaduman kardeşimizin ismini verdik. Kış mevsimi öncesi işci kardeşlerimizi yağmur ve soğuktan korumak için belediyemiz öz kaynakları ve kendi marangozhanemiz tarafından yapılan bu alan, emeğe ve emekçiye gösterdiğimiz yakınlığın bir göstergesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada işçi ve emekçi kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM