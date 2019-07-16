Son Dakika Haberleri: İskilip çileği, soğuk hava deposunda korunacak
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İskilip çileği, soğuk hava deposunda korunacak

1 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde kaymakamlıkça hayata geçirilen "İskilip Çileği Temini ve Dikimi" projesi kapsamında üretilen çilekler, soğuk hava deposunda muhafaza edilecek.

İskilip çileği, soğuk hava deposunda korunacak, System.String[]
Çorum'un İskilip ilçesinde kaymakamlıkça hayata geçirilen "İskilip Çileği Temini ve Dikimi" projesi kapsamında üretilen çilekler, soğuk hava deposunda muhafaza edilecek.
İlçede 2011 yılında Şeyh köyünde başlayan çilek yetiştiriciliği, 8 yılda bölgedeki 30 köyün önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi.
Çilek üretimine öncülük eden Şeyh köyünde çiftçiler, geçen yıl 250 dekar çilek bahçesinden 1 milyon liradan fazla gelir elde etti.
İskilip Kaymakamlığı, çilek yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaşması için başlattığı "İskilip Çileği Temini ve Dikimi" projesi kapsamında çiftçilere 1 milyon 500 bin çilek fidesi dağıttı.
Bu yıl 800 ton civarında rekolte bekleyen çiftçiler, çilek hasadına başladı.
İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan, yaptığı yazılı açıklamada, toplanan çileklerin satışa sunulduğunu bildirdi.
Toplanan fazla çileğin korunması için soğuk hava deposuna ihtiyaç duyulduğunu belirten Alkan, "Çilekler için soğuk hava deposu ihtiyacını, ilçemizde maden işletmecisi olarak faaliyet gösteren Bahattin Yılmaz karşıladı. Kaymakamlığımıza 10 tonluk soğuk hava deposu konteyneri hediye eden Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Soğuk hava deposu, Yanoğlan köyüne yerleştirildi. Bu hizmetten çilek üreticilerimizin tamamı yararlanacaktır." ifadesini kullandı.
İskilip, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:24 Kaynak: AA
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