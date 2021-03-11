İskilip'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

İskilip'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
11.03.2021 14:50
Çorum'un İskilip İlçesi'nde, ilçe kaymakamı Muharrem Eligül'ün talimatı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Sosyal Destek ekiplerince ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.
Çorum'un İskilip İlçesi'nde, ilçe kaymakamı Muharrem Eligül'ün talimatı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Sosyal Destek ekiplerince ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.
İlçe kaymakamlığı'ndan Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kontrollü normalleşme sürecinde vatandaşlarımızın daha çok biraraya geleceği düşünüldüğünde maske takmanın önemi daha da artacaktır. Halkımızı maskelerini kurallara uygun olarak, ağız ve burunlarını tam kapatacak şekilde takmaya davet ediyoruz" denildi. - ÇORUM
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