İskilip'in Motifleri Bez Bebeklerle Yaşatılacak

Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş, bölgeler ve kuşaklar arasında kültür alışverişini sağlayan geleneksel el sanatlarından biri olan (folklorik) bez bebek yapımı Çorum'un İskilip ilçesinde yaşatılacak.

Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş, bölgeler ve kuşaklar arasında kültür alışverişini sağlayan geleneksel el sanatlarından biri olan (folklorik) bez bebek yapımı Çorum'un İskilip ilçesinde yaşatılacak.



İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan'ın desteği ile İskilip Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılacak kurs ile yöresel bez bebek üretimi öğretilecek. İskilip'in tanıtımını yöresel ve kültürel değerlerini giyim tarzını yansıtacak bez bebeklerin tasarımı, yapımı İskilip Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde açılacak kursta hazırlanacak.



Bebeklerin kıyafetleri, İskilip insanının giyim tarzına ait yöresel kumaşlar kullanılarak ve aslına sadık kalınarak oluşturulacak. Folklorik kıyafetli yapma bebekler üzerinde Anadolu kadınının geleneksel giysileri olan göynek, şalvar, çember, cepken, yelek, üçetek, entari, bindallı, kuşak, önlük ve bunları tamamlayan, farklılıklar gösteren başlıklar yer alacak.



Kaymakam Alkan'ın, Muğla Vali Yardımcısı iken "Muğla Bez Bebeği Yapımı" projesinin hayata geçirilmesinde de büyük katkıları olduğu biliniyor.



Hazırlanacak bez bebekler İskilip'in kültürünü, kıyafetlerini ve geleneklerini tanıtacak. Kente gelen ziyaretçilere, yörede yetişip dışarıda yaşayan vatandaşlara, dünyanın dört bir yanına hediyelik eşya ve oyuncak olarak pazarlanabilecek. - ÇORUM

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