İskilip'in Tanıtımı İçin Klip

Çorum
'un İskilip
ilçesi için "İskilip İçin Çal
" klibi hazırlandı.
İskilip Kaymakamlığınca, ilçenin tarihi ve turistik mekanları başta olmak üzere genel tanıtımının yapılması amacıyla klip projesi hazırlandı.
4 ay süren çalışmaların ardından hazırlanan klipte, Kurtuluş Savaşı sırasında yazılan "İskilip üstünde bir karabulut" ağıtı ile Çorum yöresine ait "Ne elmadır ne de nar" türküsü yer aldı.
İskilip Kaymakamlığı yapan ve şu anda Burdur
'un Ağlasun
Kaymakamlığı görevini yürüten Harun Reşit Han
, daire amirleri, muhtarlar, öğretmenler, memurlar, öğrenciler ve esnafın yer aldığı 18 kişilik ekip, ilçenin tarihi ve turistik yapıları ile doğal güzellikleri önünde ağıt ve türküyü seslendirdi.
Kaymakam Han, yaptığı yazılı açıklamada, Bedri Rahmi Eyüboğlu
'nun şiirlerine, resimlerine konu olan İskilip'in daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğini belirtti.
Aylar süren klip hazırlıkları sonucunda İskilip için kamera karşısına geçtiklerini ifade eden Han, şunları kaydetti:
"Tarihi geçmişi çok eski olan, Bedri Rahmi
Eyüpoğlu'nun şiirlerine, resimlere konu olan İskilip'in güzelliklerinin geniş kitleler tarafından bilinmesi, ilçe dışında yaşayan İskiliplilerin az da olsa memleket hasretinin giderilmesi için 'İskilip İçin Çal' projesini hayata geçirmek fikri ilçede göreve başladığım ilk günden itibaren aklımda olan bir çalışmaydı. Memurlarımız, muhtarlarımız, öğrencilerimiz, müzisyenlerimiz ile çalışmaya başladık. Kimisi enstrüman çaldı, kimisi türkü söyledi, kimisi kamerayla kayıt yaparken kimisi de fotoğraf çekti. Kısacası el birliği ile bu çalışmayı ortaya çıkarmış olduk. Ayrıca proje vesilesiyle emek veren arkadaşlar arasında büyük bir kaynaşma oldu yeni dostluklar ortaya çıktı."
Projenin yönetmenliğini üstlenen Coşkun Akkoca ahşap evleri, asırlık çeşmeleri ve tarihi yapılarıyla ünlü ilçenin bin yıllık bir geçmişe sahip olduğuna işaret etti.
Akkoca, "İskilip, antik dönem, Selçuklu
ve Osmanlı dönemi. İskilip hepsini bir arada barındıran, ayrıca Kızılırmak
ile yaylarıyla ve şehir merkezindeki tarihi dokusuyla turizm güzellikleri ile öne çıkabilecek bir potansiyele sahip bir ilçe. Bütün bunların daha iyi tanıtılması için tasarlanmış bir tanıtım projesiydi." ifadelerini kullandı.