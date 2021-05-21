İskilip Kalesi'nde sır ölüm - Son Dakika

İskilip Kalesi'nde sır ölüm

21.05.2021 17:53

İskilip Kalesi'nde sır ölüm Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti Görgü tanıkları kayalıklara düşen şahsın bir kadın tarafından aşağı itildiğini iddia etti Polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi kale surlarının arka tarafında bulunan...

İskilip Kalesi'nde sır ölüm

Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti

Görgü tanıkları kayalıklara düşen şahsın bir kadın tarafından aşağı itildiğini iddia etti

Polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi kale surlarının arka tarafında bulunan uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybetti. Olayı görenler, kayalık alana düşerek ölen şahsın bir kadın tarafından aşağı itildiğini iddia etti.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde İskilip Kalesi'ne gelen biri kadın iki kişi surların arka tarafından gezmeye başladı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, kimliği belirsiz kadın yanında bulunan şahsa tekme attı. Dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalık alana düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olayın duyulmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Uçurumda yuvarlanan şahsa kadının tekme attığı iddiası

Yaşananları gördüğünü ifade eden bir kadın, kale çıkanları gördüğünü, olay sırasında bir kadının önünde oturan adama tekme atarak aşağıda düşürdüğünü iddia ederek, "Olay evimin hemen karşısında oldu. Çocuk oturdu, kadın ayağı ile tepince havada uçarken ben çırpınmaya başladım. Polisleri aradım. Kadını düşen adama ayağı ile teperken gördüm. İkisinin de yüzünü görmedim. Ama adamın havada uçtuğunu gördüm. Eşim işe gitmişti. Balkonda çay içiyordum. Aşağı doğru iniyorlardı. Bağırdım. Aklınızı mı yitirdiniz gidin diye. Adam ve kadın aşağıya doğru geldi. Daha sonra kadın, kenarda oturan adama tekme attı" şeklinde konuştu

Polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı

Görgü tanıklarının ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri İskilip Kalesi ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, olay sonra feci şekilde can veren ve üzerinden kimlik çıkmayan şahıs ile bu şahsı uçurumdan aşağıya attığı iddia edilen kadının kimliğini tespit edilmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İskilip Kalesi'nde sır ölüm
İskilip Kalesi'nde sır ölüm
İskilip Kalesi'nde sır ölüm
İskilip Kalesi'nde sır ölüm
İskilip Kalesi'nde sır ölüm

Hisarcık, İskilip, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İskilip Kalesi'nde sır ölüm - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz         
18:46
Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor         
18:12
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı         
17:15
"Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi         
17:00
5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu 5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu         
16:58
Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te         
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu         
15:41
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 18:56:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İskilip Kalesi'nde sır ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement