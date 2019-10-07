Son Dakika Haberleri: İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü, 1 hayvan telef oldu
Son Dakika 3. Sayfa İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü, 1 hayvan telef oldu

İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü, 1 hayvan telef oldu

1 saat önce

İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü, 1 hayvan telef olduÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 9 ev kül oldu.

İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü, 1 hayvan telef oldu

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 9 ev kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yukarıörenseki köyünde Sadık Cücük'e ait tandırlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer evlere sıçradı. İtfaiye ve jandarmayı arayan köylüler yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken yangında 9 ev kül oldu ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

İskilip'te çıkan yangında 9 ev küle döndü, 1 hayvan telef oldu

İskilip, İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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