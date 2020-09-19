İskilip'te 'Gaziler Günü' törenle kutlandı - Son Dakika

Anma programına katılan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük , "19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle çelenk koyma bu programına katılım sağladık. Din, devlet ve vatan uğruna can siparane cennet vatanımızı koruyan gazilerimizi saygıyla yad ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaymakamlık , Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığının çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından program sona erdi.

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