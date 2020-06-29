İskilip'te korkutan yangın - Son Dakika

İskilip'te korkutan yangın
İskilip'te korkutan yangın Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
İskilip'te korkutan yangın
ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Akşemseddin Caddesi üzerinde bulunan Mustafa T.'ye ait evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sev edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler alevlerin yan tarafta bulunan binalara sıçramasını önledi. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 08:44 Kaynak: İHA
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