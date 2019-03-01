İskilip'te Öğrencilerden Sivil Savunma Tatbikatı
1 saat önce
Çorum'un İskilip ilçesinde Sivil Savunma etkinlikleri günü kapsamında tatbikat yapıldı.
Çorum
'un İskilip
ilçesinde Sivil Savunma etkinlikleri günü kapsamında tatbikat yapıldı.
Ebusuud Efendi Ortakokulu'nda gerçekleştirilen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile İskilip Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'nin destek verdiği tatbikat gerçeğini aratmadı.
Deprem ve yangın tatbikatında öğrenciler, siren sesiyle birlikte sınıflarından çıkarak düzenli şekilde binayı tahliye ederek, bahçede güvenli bölüme alındı. Okul bahçesinde temsili çıkarılan yangını ise, itfaiye ekipleri söndürdü. Sınıflardaki temsili yaralılar, sedye yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralı öğrencilere, müdahale etti.
Program günün anlam ve önemini anlatan şiirler ve okul müdürü Ahmet Bilen
ile okul öğretmenlerinden Hasan Altaş'ın yaptığı sunumun ardından sona erdi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:01 Kaynak: İHA
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