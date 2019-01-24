Son Dakika Haberleri: İskilip'te Silah Operasyonu

İskilip'te Silah Operasyonu

1 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet silah ele geçirildi.

İskilip'te Silah Operasyonu, System.String[]
Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İskilip ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mutaflar mahallesinde S.A.'ya ait eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada çaplı 3 adet ruhsatsız silah bu silahlara ait 45 adet mermi ile 2 adet pompalı tüfek ile tüfeklere ait 50 adet mermi ele geçirilirken S.A. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:52 Kaynak: İHA

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