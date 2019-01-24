İskilip'te Silah Operasyonu
1 saat önce
Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet silah ele geçirildi.
Çorum
'un İskilip
ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 adet silah ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İskilip ilçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Mutaflar mahallesinde S.A.'ya ait eve operasyon düzenledi. Polis
ekiplerinin evde yaptığı aramada çaplı 3 adet ruhsatsız silah bu silahlara ait 45 adet mermi ile 2 adet pompalı tüfek ile tüfeklere ait 50 adet mermi ele geçirilirken S.A. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:52 Kaynak: İHA
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