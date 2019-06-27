İskilip'te yangın
1 saat önce
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 31 dönüm ekili arazi kül oldu.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
'un İskilip
ilçesinde çıkan yangında 31 dönüm ekili arazi kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Aşağı Örenseki köyü çarpulu mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ekili arazilere sıçradı. Yangın sonunda Mürsey Uygun'a ait 5 dönüm buğday taryası, Mustafa Üstün
'e ait arpa tarlası, Keziban Tutak
'a ait 13 dönüm buğday tarlası yandı. İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın diğer ekili arazilere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma
ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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