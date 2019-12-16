İskilip'te yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İskilip'te yangın - Son Dakika

İskilip'te yangın

6 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir samanlık yandı.

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Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir samanlık yandı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi alevlerin ahır ve evlere sıçramasını önledi.


Edinilen bilgilere göre, Hacıbey köyünde Ali Rıza Şanan'a ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Samanlıktan dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İskilip ve Çorum'dan itafiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede alevlere müdahale etmesiyle yangın yan tarafta bulunan ahır ve evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında samanlıkta bulunan 10 torba gübre ve 10 torba tohum zarar gördü.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

İskilip, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
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