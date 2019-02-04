Son Dakika Haberleri: İskilipli Atıf Hoca'nın Ölümünün 93'üncü Yılı

İskilipli Atıf Hoca'nın Ölümünün 93'üncü Yılı

1 saat önce

İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 93'üncü yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 93'üncü yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Atıf Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen program, İskilip ilçesindeki Gülbaba Mezarlığı'nda bulunan İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İskilip Kaymakamı Bestami Alkan, Belediye Başkanı Recep Çatma, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, eski milletvekili Mehmet Sılay, Atıf Derneği Başkanı Muhittin Telli, Atıf Hoca'nın torunları Ahmet Faruk ve Mehmet İmal ile bazı aile yakınları ve vatandaşlar, Atıf Hoca'nın kabri başında İskilip Müftüsü Nurettin İçtüzel'in okuduğu dualara eşlik etti.

Buradaki programın ardından Şeyh Yavsi Camisi'nde Atıf Hoca ve şehitler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlitte Atıf Hoca ve şehitler için dua edildi.

Anma etkinlikleri kapsamında, "Medreseden Darağacına İskilipli Atıf Hoca" konulu panel de düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:56 Kaynak: AA

Çorum, İskilip, İskilipli Atıf Hoca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuştan Kalça Çıkığı Olan Genç Kız Yardım Bekliyor: Ölü Kıyafeti Giyerek Büyüdüm Müslüm Gürses'in Menajerinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Yoğun Bakımda Ağladı

Marmara'da Ürküten Görüntü! Yarım Tonluk Ölü Orkinoslar, Karaya Vurdu Yağmurdan Sonra Oluşan Gölete Düşen Minik Mehmet Öldü! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 17:04:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İskilipli Atıf Hoca'nın Ölümünün 93'üncü Yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]