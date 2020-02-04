İskilipli Atıf Hoca ölümünün 94'üncü yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İskilipli Atıf Hoca ölümünün 94'üncü yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

İskilipli Atıf Hoca ölümünün 94'üncü yılında kabri başında anıldı

6 saat önce

İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 94'üncü yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

İskilipli Atıf Hoca ölümünün 94'üncü yılında kabri başında anıldı, System.String[]

İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 94'üncü yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Atıf Derneği tarafından organize edilen program, Gülbaba Mezarlığı'nda bulunan İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, Atıf Hoca'nın torunları Ahmet Faruk ve Mehmet İmal ile bazı aile yakınları, vatandaşlar ve öğrenciler, Atıf Hoca'nın kabri başında okunan dualara eşlik etti.

Mehmet İmal, anma programına katılanlara teşekkür ederek "Buraya gelerek bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiği kadar Atıf Hoca'mızın anısını, ismini yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

"İadeiitibarı TBMM kararıyla da bekliyoruz"

Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak 2015 yılından itibaren Atıf Hoca ile ilgili anma programları düzenlediklerini, ölümünün 94'üncü yılı dolayısıyla bir kez daha bir araya geldiklerini söyledi.

"Resmi ideoloji hükmündeki İstiklal Mahkemeleri tarafından kanunsuz bir şekilde, hiçbirisinde avukat vasfı bulunmayan ve hukuk bilgisine sahip olmayan mahkeme üyelerince kanunsuz bir şekilde verilen hüküm gereği Atıf Hoca'mız 4 Şubat tarihinde idam edilmiştir ve şehit olmuştur." ifadelerini kullanan Lek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim amacımız öç almak değil, bizim amacımız bu ibretlik olayları genç nesillere aktarmak ve bundan sonraki süreçte bu ve benzeri işlerin yaşanmamasını temin etmektir. Tek tepkimiz budur. Bu kabrin buraya yapılması, ilçe hastanemize Atıf Hoca'nın isminin verilmesi, Çorum Adliyesi yanındaki büyük parka manidar bir şekilde Atıf Hoca'nın isminin verilmesi aslında milletçe onun iadeiitibarının yapıldığı anlamına geliyor ama biz Atıf-Der olarak, İskilip olarak, Atıf Hoca'nın akrabaları olarak bu iadeiitibarı TBMM kararıyla da bekliyoruz."

Lek, 14-15 Şubat tarihlerinde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Atıf-Der işbirliğinde geniş çaplı bir anma programı düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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