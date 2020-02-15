İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 94. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
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İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 94. yılında kabri başında anıldı

7 saat önce

İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 94. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 94. yılında kabri başında anıldı, System.String[]

İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 94. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

Çorum Valiliği, Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Atıf Derneği tarafından düzenlenen "İlmi ve İçtimai Yönleri ile İskilipli Mehmed Atıf Efendi" sempozyumu kapsamında, İskilip ilçesindeki Gülbaba Mezarlığı'nda bulunan Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi ziyaret edildi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, anma programına katılanlara teşekkür ederek, "Elimizden geldiği kadar Atıf Hoca'mızın anısını, ismini yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, eski milletvekili ve yazar Dr. Mehmet Sılay, Kaymakam Muharrem Eligül, Atıf Hoca'nın torunları Ahmet Faruk ve Mehmet İmal ile bazı aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler, daha sonra İskilipli Alimler Müzesi'ni ziyaret etti.

İskilipli Atıf Hoca, İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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