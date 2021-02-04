İskilipli Atıf Hoca ölümünün 95'inci yılında Çorum'daki kabri başında anıldı - Son Dakika

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 95'inci yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Atıf Derneğince organize edilen program, Gülbaba Mezarlığı'nda bulunan İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek, Atıf Hoca'nın torunları Ahmet Faruk ve Mehmet İmal ile bazı aile yakınları, Çorum Müftüsü Muharrem Biçer tarafından Atıf Hoca'nın kabri başında yapılan dualara eşlik etti.

Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca İskilipli Atıf Hoca için Ulu Cami'de öğle namazı öncesi mevlit okutuldu.

Milletvekili Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, İskilipli Atıf Hoca'yı asan zihniyetin bugün Atıf Hoca'ya özür borcu olduğunu söyledi.

Atıf Hoca'nın Şapka Kanunu'ndan 1,5 yıl önce yazdığı kitaptan ötürü 4 Şubat 1926'da idam edildiğini belirten Kavuncu, şöyle konuştu:

"Alim, fazıl İskilipli Atıf Hoca'mızın Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumda baş gösteren batı hayranlığı, yozlaşmaya karşı dikkati çekmek için 1924 yılında batı taklitçiliği ve şapka konulu bir kitap yazıyor. Kitabın yayım tarihinden 1,5 yıl sonra 1 Kasım 1925'te Şapka Kanunu çıkarılıyor ve Atıf Hoca'ya da dava açılıyor. Sonrasında mahkeme savcısı, Atıf Hoca'nın 3 yıl hapsini istiyor. İskilipli Atıf Hoca'mız, talimatla kurulan idam mangaları sabıkalı İstiklal Mahkemelerinin verdiği karar neticesinde haksız ve hukuksuz şekilde 4 Şubat 1926'da Ulus'ta 1'inci Meclis'in avlusunda zulmen idam ediliyor. Esasen onun ve onun gibilerin iadeiitibara ihtiyacı yoktur. Doğrusu ona bu zulmü reva görenler, bu haksızlığı itiraf ederek, özür dileyerek belki kendilerine itibar kazandırabilirler."

Mustafa Lek ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla anma etkinliklerini sınırlı tuttuklarını ifade etti.

Atıf Hoca'nın hukuk bilgisine sahip olmayan mahkeme üyelerince verilen hükümle idam edildiğini anlatan Lek, "Her yıl Atıf Hoca'mızı kabri başında anıyoruz. Amacımız öç almak değil, bu ibretlik olayları genç nesillere aktarmak ve bundan sonraki süreçte bu ve benzeri işlerin yaşanmamasını temin etmektir." dedi.

Lek, Atıf Hoca için iadeiitibar beklediklerini kaydetti.