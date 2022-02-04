İskilipli Atıf Hoca vefatının 96. yılında anıldı - Son Dakika

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 96. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla yad edildi.

Atıf Derneğince Gülbaba Mezarlığı'ndaki İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, HÜDAPAR Çorum İl Başkanı Nuri Coşkun, Kayseri İl Başkanı Mehmet Çalhan, Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek ile bazı aile yakınları, Atıf Hoca'nın kabri başında yapılan duaya eşlik etti.

Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca İskilipli Atıf Hoca için Ulu Cami'de öğle namazı öncesi mevlit okutuldu.

Milletvekili Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, İskilipli Atıf Hoca'nın haksızlıkla, zulüm edilerek idam edildiğini söyledi.

Atıf Hoca'nın Şapka Kanunu'ndan 1,5 yıl önce yazdığı kitaptan ötürü 4 Şubat 1926'da idam edildiğini anlatan Kavuncu, şöyle konuştu:

"İskilipli Atıf Hocamız, talimatla kurulan idam mangaları, sabıkalı istiklal mahkemelerinin verdiği karar neticesinde haksız ve hukuksuz şekilde 4 Şubat 1926 yılında Ulus'taki Birinci Meclis'in avlusunda zulmen idam edilmiştir. Aradan 96 yıl geçmesine rağmen hala milletimizin vicdanında mazlum ve mağdur olarak yer edinmiş bir zat unutulmuyorsa, hayırla yad ediliyorsa, üzerine yapıştırılmak istenen 'hain' yaftası aziz milletimiz tarafından reddediliyorsa, geçmişteki utanç tablolarıyla yüzleşmek ve haklıya hakkını gıyabında da olsa teslim etmek hepimizin boynunun borcudur. Tarihimizdeki kara lekelerden birini daha temizlemek ve milletimizin talebine cevap vermek adına, zulmen idam edilen İskilipli Atıf Hoca'nın itibarının iade edilmesi aziz milletimizin, hepimizin ortak beklentisi ve talebidir."

Mustafa Lek ise Atıf Hoca'nın hukuk bilgisine sahip olmayan mahkeme üyelerince verilen hükümle idam edildiğini öne sürerek, "Her yıl Atıf Hocamızı kabri başında anıyoruz. Amacımız öç almak değil, bu ibretlik olayları genç nesillere aktarmak ve bundan sonraki süreçte bu ve benzeri işlerin yaşanmamasını temin etmektir." dedi.

Lek, Atıf Hoca için iadeiitibar beklediklerini kaydetti.