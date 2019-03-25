İskilipli Atıf Hoca'yı Anlatıyor
1 saat önce
Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında Ünlü Yönetmen Mesut Uçakan'ın İskilipli Atıf Hoca'yı anlatan filminin gösterimi gerçekleştirildi.
KELEBEKLER SONSUZA UÇAR FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI
Film gösteriminde hazır bulunan Mesut Uçakan'la söyleşi programı da düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak "Kelebekler Sonsuza Uçar" film gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından Ünlü Yönetmen Mesut Uçakan, seyircilerle söyleşide bulundu. Mesut Uçakan, filmin Türk Sinema Tarihinde köşe taşı olmuş bir film olduğunu belirti.
Mesut Uçakan, dinleyici sorularını da cevaplandırdı. Uçakan, program sonunda şiir kitabını da imzaladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:10 Kaynak: Bültenler
İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var
CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı
Börekçi, İstiklal Marşı'nı Okuyan Müşterilerine Bedava Börek Veriyor
Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı