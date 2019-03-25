Son Dakika Haberleri: İskilipli Atıf Hoca'yı Anlatıyor

İskilipli Atıf Hoca'yı Anlatıyor

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 Kültür-Sanat Etkinlikleri kapsamında Ünlü Yönetmen Mesut Uçakan'ın İskilipli Atıf Hoca'yı anlatan filminin gösterimi gerçekleştirildi.

İskilipli Atıf Hoca'yı Anlatıyor, System.String[]

KELEBEKLER SONSUZA UÇAR FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI

Film gösteriminde hazır bulunan Mesut Uçakan'la söyleşi programı da düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak "Kelebekler Sonsuza Uçar" film gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından Ünlü Yönetmen Mesut Uçakan, seyircilerle söyleşide bulundu. Mesut Uçakan, filmin Türk Sinema Tarihinde köşe taşı olmuş bir film olduğunu belirti.

Mesut Uçakan, dinleyici sorularını da cevaplandırdı. Uçakan, program sonunda şiir kitabını da imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:10 Kaynak: Bültenler

Yönetmen, Mesut Uçakan, Güncel
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