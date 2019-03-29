İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 Katlı Metruk Binada Yangın : 5 Ölü (1)
1 saat önce
İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:35 Kaynak: AA
Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı
Firma Sahibi, Uyandığında Kameradan İş Yerinin Yandığını Görünce İtfaiyeyi Aradı
Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı
Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi