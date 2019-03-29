Son Dakika Haberleri: İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 Katlı Metruk Binada Yangın : 5 Ölü (1)

İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 Katlı Metruk Binada Yangın : 5 Ölü (1)

1 saat önce

İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:35 Kaynak: AA

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