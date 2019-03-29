İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 Katlı Metruk Binada Yangın : 5 Ölü 11 Yaralı - Vali Vasip Şahin

Başkentte İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

Başkentte İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.



Altındağ ilçesi İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgeye, itfaiye ekipleri ve UMKE personeli ile çok sayıda ambulans sevk edildi.



Bina etrafında çevre güvenliği alındı, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.



Çoğunluğunu Afganistan uyrukluların oluşturduğu kağıt toplayacılarının kaldığı belirlenen binanın alt katının depo, üst katının ise barınma amaçlı kullanıldığı öğrenildi.



Yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.



Dumandan etkilenen 11 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Ölen ve yaralananlara ilişkin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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