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İsko 280 Personel Alacak - Son Dakika

İsko 280 Personel Alacak

25.11.2021 15:30
İsko 280 Personel Alacak

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren İSKO tekstil fabrikasının 100 kadın 180 erkek olmak üzere toplam 280 personel alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, İSKO firması için 280 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İSKO 280 PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren İSKO tekstil firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan İSKO firması; üretim alanında dikiş tecrübesi olan 18-38 yaş aralığında 100 kadın ve üretim alanında vasıflı vasıfsız 18-38 yaş arası 180 erkek personel alımı yapacağını duyurdu. Ayrıca işyerinde sendika ve toplu iş sözleşmesi bulunduğu, alımların da şirket kadrosuna yapılacağı ifade edildi. Başvurular 29 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."

İstihdam, İnegöl, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İsko 280 Personel Alacak - Son Dakika


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