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İsko'da personel alımı sürüyor - Son Dakika

İsko'da personel alımı sürüyor

10.12.2021 14:43
İsko'da personel alımı sürüyor

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren İSKO tekstil fabrikasının 50 kadın 70 erkek olmak üzere toplam 120 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, geçtiğimiz haftalarda 280 personel alımı yapan İSKO firması için 120 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu daha paylaştı.

İSKO 120 PERSONEL ALACAK

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren İSKO tekstil firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan İSKO firması; üretim alanında konfeksiyon işçisi olarak 18-38 yaş aralığında 50 kadın ve dokuma işçisi olarak 18-38 yaş arası 70 erkek personel alımı yapacağını duyurdu. Ayrıca işyerinde sendika ve toplu iş sözleşmesi bulunduğu, alımların da şirket kadrosuna yapılacağı ifade edildi. Başvurular 14 Aralık Salı günü 15.00-20.00 saatleri arasında Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler."

İstihdam, İnegöl, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İsko'da personel alımı sürüyor - Son Dakika


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