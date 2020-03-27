İskoç çiftten yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı - Son Dakika

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İskoç çiftten detaylar

Çiftin malzeme satın almasından detaylar

Çiftin malzemeleri dağıtması

Çiftin açıklamaları

FALKİRK - İskoçya'nın Falkkirk eyaletine bağlı Stenhousemir kasabasında yaşayan 34 yaşındaki Asiyah Javed, kocası Jawad Javed birlikte işlettiği markette hazırladıkları maske ve dezenfektandan oluşan hijyen paketlerini COVİD-19'dan korunmaları amacıyla civardaki yaşlı ve düşkünlere ücretsiz olarak dağıtıyor.