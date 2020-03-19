İskoç ekibi Hearts, korona virüsten dolayı maaşları düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor İskoç ekibi Hearts, korona virüsten dolayı maaşları düşürdü - Son Dakika Spor

İskoç ekibi Hearts, korona virüsten dolayı maaşları düşürdü

6 saat önce

İskoç ekibi Hearts, korona virüs dolayısıyla maçların oynanmasından dolayı oluşan mali kayıplardan dolayı futbolcuların, teknik ekibin ve çalışan personel maaşlarının nisan ayı itibarıyla yüzde 50 düşürüleceği açıkladı.

İskoç ekibi Hearts, korona virüsten dolayı maaşları düşürdü, System.String[]

İskoç ekibi Hearts, korona virüs dolayısıyla maçların oynanmasından dolayı oluşan mali kayıplardan dolayı futbolcuların, teknik ekibin ve çalışan personel maaşlarının nisan ayı itibarıyla yüzde 50 düşürüleceği açıkladı.


İskoçya Futbol Federasyonu, geçen hafta yapılan açıklamayla lig maçlarına korona virüs tedbirleri kapsamında ara verildiğini açıklamıştı. İskoç ekibi Hearts da oluşan gelir kayıplardan dolayı mali tedbirler aldı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle liglerin ertelenmesiyle oluşan mali gelir kayıplarından dolayı, futbolcuların, teknik ekibin ve çalışan personel maaşlarının nisan ayı itibarıyla yüzde 50 düşürüleceği duyuruldu. Açıklamada bunu kabul etmeyenlerin sözleşme feshine yönelik seçeneğini olduğu da aktarıldı.


Ayrıca bu uygulamanın ne biteceğinin ise belirsiz olduğu ifade edildi. - İSTANBUL

Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:20 Kaynak: İHA

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