Son Dakika Haberleri: İskoç mahkemesinden İngiliz hükümeti aleyhine karar
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İskoç mahkemesinden İngiliz hükümeti aleyhine karar

57 dakika önce

İskoçya'da Temyiz Mahkemesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

İskoç mahkemesinden İngiliz hükümeti aleyhine karar, System.String[]

İskoçya'da Temyiz Mahkemesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Edinburg'da bugün yapılan duruşmada Temyiz Mahkemesi Johnson'ın parlamentoyu tatil etmesinin yasalara aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

İskoçya'da mahkeme geçen hafta yapılan duruşmada Johnson'ın kararını "yasal" bulmuş, davacılar kararı temyize taşımıştı.

Yaklaşık 70 milletvekili, lord ve sivil toplum temsilcisinin açtığı davada hakim, Johnson'ın kararının hukuki değil, siyasi olduğuna hükmetmiş ve mahkemenin yargılama alanına girmediğini kaydetmişti.

Temyiz Mahkemesinin bugünkü kararının ardından davanın Londra'daki Anayasa Mahkemesine taşınması bekleniyor.

Başbakan Johnson parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim tarihlerinde tatil etme kararı almış, buna göre parlamento pazartesi günü son oturumunu yapmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:34 Kaynak: AA
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